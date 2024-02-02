Дебетовая карта Альфа-банка для Своих

Преимущества карты Альфа-банка от проекта Свой в Альфе Бесплатное обслуживание 0 рублей за обслуживание карты навсегда. Заказ и доставка карты также бесплатно. Подарок 500 рублей новым пользователям При заказе карты и осуществлении транзакции свыше 500 рублей, на счет вернется 500 рублей. Постоянные 5% кэшбэка на 4 категории Каждый месяц предоставляется возможность выбрать 4 категории покупок за которые будет гарантирован кэшбэк 5%. Повышенный кэшбэк до 50% за покупки у партнеров МЛМ-компаний Каждый месяц обновляются категории кэшбэка от партнеров. Бесплатные переводы и платежи После оформления карты, первые 2 месяца использования переводы бесплатные. Далее остаются бесплатными при тратах в месяц свыше 10 000 рублей. Или 149 рублей в месяц , если траты меньше. Платежи за ЖКХ, штрафы, интернет и другие остаются всегда без комиссии. Бесплатное снятие наличных до 50 000 рублей В банкоматах Альфа-банка или партнеров банка можно снимать наличные до 50 000 рублей без комиссии. Накопительный счет до 16% Альфа-банк предоставляет возможность открыть накопительный счет до 16% годовых. Оформить карту Альфа банка

Банкоматы партнеров и их условия

Снимать и вносить наличные деньги в банкоматах Альфа-банка и банкоматах партнеров до 50 000 рублей можно без комиссии

Банк Снятие Количество банкоматов в России Газпромбанк Бесплатно 2883 Мкб до 200 тыс. руб./мес. — бесплатно, далее — 1,99%, мин. 199 руб 853 Открытие Бесплатно 5600 Промсвязьбанк Бесплатно 8000 Росбанк до 100 тыс. руб./мес. — бесплатно, далее — 1,99%, мин. 199 руб 1500 Россельхозбанк Бесплатно 1000 УБРиР до 100 тыс. руб./мес. — бесплатно, далее — 1,99%, мин. 199 руб 1500

Как подключить кэшбэк Альфа-банка

Для использования всех преимуществ карты Альфа для Своих переведите на нее от 1000 рублей. Можно сделать перевод через СБП.

После следуйте видео инструкции. В ней вы узнаете как крутить барабан, который даст максимальный кэшбэк Альфа-банка, и выберете другие 5 категорий кэшбэка.

Как вывести кэшбэк в Альфа-банке, для этого обратите внимание на следующую видео инструкцию:

Условия кэшбэка по Альфа-карте для Своих

Рассчитываются и начисляются бонусные баллы за транзакции картой в автоматическом режиме системой Альфа-банка. Все зависит от суммы безналичной операции во время оплаты продукции, работ или услуг, которые были совершены при помощи дебетовой карты Альфа-банка. Рассчитывается кэшбэк Альфа-банка по дебетовой карте сразу после покупки, и зависит от суммы покупки с округлением в меньшую сторону, кратную 100. В пример приведем ситуацию. Товар стоит 1890 рублей, кэшбэк начисляется за 1800 рублей., когда товар 250 рублей – кэшбэк с 200 рублей. Если совершается валютная операция по карте Альфа-банка, то расчет будет произведен по курсу Центробанка на дату списания денежных средств. Предварительный кэшбэк по Альфа-банку будет отображаться в приложении в течение 5 дней после подтвержденной операции, может быть задержка до 8 дней с момента оплаты покупки. Бонусные баллы рассчитываются ежемесячно до 10 числа отчетного периода. Начисление Альфа-баллов на бонусный счет клиента происходит не позже 10 числа месяца. К отчетному периоду относят календарный месяц, во время которого осуществлялись расходные операции дебетовой картой Альфа-банка. Максимальный кэшбэк по карте достигает 5000 рублей в месяц.

Как получить карту Альфа-банка

Для получения дебетовой карты проекта Свой в Альфе требуется перейти на официальный сайт банка по ссылке ниже:

На открывшейся вкладке пролистываем страницу в самый низ, ставим галочку и жмем «Оформить карту»

Перед вами откроется страница, где требуется оформить заявку на получение Альфа-карты. Данные вводите внимательно, как в паспорте.

После заполнения данных, жмем кнопку «продолжить». Перед вами откроется новая страница, куда нужно ввести код, который придет по смс на указанный номер телефона.

Далее потребуется выбрать адрес доставки и придумать кодовое слово. Жмем кнопку «Заказать доставку».

Убирайте галочку «открыть бесплатный брокерский счет», если он вам не нужен.

Можно пользоваться не только сайтом Альфа-банка, а также приложением. Для этого необходимо скачать приложение Альфа-банка на телефон.

Активация карты Альфа-банка

Для того, чтобы активировать дебетовую карту Альфа-банка, клиенту необходимо совершить оффлайн или онлайн покупку на сумму от 1000 рублей в течение 30 дней после ее оформления.

Оплата допускается как одной транзакцией в 1000 рублей, так и по частям.

Оплата засчитывается, если:

В оффлайн магазине покупка прошла через терминал кассы; В онлайн магазине будет засчитана покупка, если потребовалось вводить данные банковской карты.

Не будет засчитана активация, если:

Покупка была оплачена через QR-код, переводом на номер счета, карты или телефона, платежи также не будут считаться при активации карты. Узнать, что входит в платежи можно запустив приложение Альфа-банка и перейдя в раздел платежи. Примером платежей будет являться мобильная связь, ЖКХ, штраф и т.п.

Активировать банковскую карту можно и до получения пластиковой карты, однако это доступно только новым клиентам Альфа-банка. Для ее активации им потребуется оплатить онлайн покупки на сумму не ниже 1000 рублей.

Нюанс! Может быть такое, что клиент оформил карту, но когда заходит в приложение Альфа-банка, в нем запрашивается номер карты, это означает, что карту активировать можно исключительно после получения пластиковой карты.