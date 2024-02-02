Дебетовая карта Альфа-банка для Своих
Преимущества карты Альфа-банка от проекта Свой в Альфе
Банкоматы партнеров и их условия
- Снимать и вносить наличные деньги в банкоматах Альфа-банка и банкоматах партнеров до 50 000 рублей можно без комиссии
|Банк
|Снятие
|Количество банкоматов в России
|Газпромбанк
|Бесплатно
|2883
|Мкб
|до 200 тыс. руб./мес. — бесплатно, далее — 1,99%, мин. 199 руб
|853
|Открытие
|Бесплатно
|5600
|Промсвязьбанк
|Бесплатно
|8000
|Росбанк
|до 100 тыс. руб./мес. — бесплатно, далее — 1,99%, мин. 199 руб
|1500
|Россельхозбанк
|Бесплатно
|1000
|УБРиР
|до 100 тыс. руб./мес. — бесплатно, далее — 1,99%, мин. 199 руб
|1500
Как подключить кэшбэк Альфа-банка
Для использования всех преимуществ карты Альфа для Своих переведите на нее от 1000 рублей. Можно сделать перевод через СБП.
После следуйте видео инструкции. В ней вы узнаете как крутить барабан, который даст максимальный кэшбэк Альфа-банка, и выберете другие 5 категорий кэшбэка.
Как вывести кэшбэк в Альфа-банке, для этого обратите внимание на следующую видео инструкцию:
Условия кэшбэка по Альфа-карте для Своих
Как получить карту Альфа-банка
Для получения дебетовой карты проекта Свой в Альфе требуется перейти на официальный сайт банка по ссылке ниже:
На открывшейся вкладке пролистываем страницу в самый низ, ставим галочку и жмем «Оформить карту»
Перед вами откроется страница, где требуется оформить заявку на получение Альфа-карты. Данные вводите внимательно, как в паспорте.
После заполнения данных, жмем кнопку «продолжить». Перед вами откроется новая страница, куда нужно ввести код, который придет по смс на указанный номер телефона.
Далее потребуется выбрать адрес доставки и придумать кодовое слово. Жмем кнопку «Заказать доставку».
Убирайте галочку «открыть бесплатный брокерский счет», если он вам не нужен.
Можно пользоваться не только сайтом Альфа-банка, а также приложением. Для этого необходимо скачать приложение Альфа-банка на телефон.
Активация карты Альфа-банка
Для того, чтобы активировать дебетовую карту Альфа-банка, клиенту необходимо совершить оффлайн или онлайн покупку на сумму от 1000 рублей в течение 30 дней после ее оформления.
Оплата допускается как одной транзакцией в 1000 рублей, так и по частям.
Оплата засчитывается, если:
- В оффлайн магазине покупка прошла через терминал кассы;
- В онлайн магазине будет засчитана покупка, если потребовалось вводить данные банковской карты.
Не будет засчитана активация, если:
Покупка была оплачена через QR-код, переводом на номер счета, карты или телефона, платежи также не будут считаться при активации карты. Узнать, что входит в платежи можно запустив приложение Альфа-банка и перейдя в раздел платежи. Примером платежей будет являться мобильная связь, ЖКХ, штраф и т.п.
Активировать банковскую карту можно и до получения пластиковой карты, однако это доступно только новым клиентам Альфа-банка. Для ее активации им потребуется оплатить онлайн покупки на сумму не ниже 1000 рублей.
Нюанс! Может быть такое, что клиент оформил карту, но когда заходит в приложение Альфа-банка, в нем запрашивается номер карты, это означает, что карту активировать можно исключительно после получения пластиковой карты.